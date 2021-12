CARLO CALENDA LASCIA IL SEGGIO DA CONSIGLIERE COMUNALE DI ROMA

A due mesi dalle elezioni comunali di Roma, l’europarlamentare Carlo Calenda ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale della Capitale. Una scelta che, secondo quanto dichiarato dallo stesso Calenda, è legata agli impegni da europarlamentare, del tutto incompatibili con quelli da Consigliere Comunale.

l leader di Azione aveva anticipato già in campagna elettorale durante la corsa al Campidoglio, che lo ha visto arrivare terzo con il 19,8%, che se non fosse diventato sindaco avrebbe lasciato il posto, vista la difficoltà di coniugare l’impegno di europarlamentare e leader di partito con il ruolo in Comune.

“Come previsto e dichiarato agli elettori prima del voto, la presenza in Consiglio Comunale è incompatibile con il lavoro di europarlamentare e leader di partito. Rimanere per ragioni simboliche è assurdo. Lascerò spazio a Francesco Carpano che ha coordinato il programma della nostra lista”, spiega Calenda. “Francesco è un giovane preparatissimo e molto motivato – aggiunge – che non vede l’ora di dedicare il 100% del suo tempo al lavoro in Consiglio e in particolare ai temi dei rifiuti e dei trasporti che segue da quasi due anni. Dunque largo a lui”.