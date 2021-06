SALERNO. CENTRO DEMOCRATICO PUNTA AD UNA LISTA CON IL SIMBOLO DEL PARTITO

Alla grande casa dei Centristi e dei Moderati, sotto il simbolo di Moderati per Salerno, gli esponenti di Centro Democratico non ci credono. O, meglio, credono sia meglio puntare a mettere in campo una lista con il simbolo di CD, a sostegno della candidatura di Vincenzo Napoli alla carica di Sindaco. Il Vice Segretario Regionale Giovanni D’Avenia, cosi’ come accaduto per le regionali 2020, è già al lavoro per mettere in piedi una squadra di giovani e di professionisti, per portare all’interno del Consiglio Comunale il simbolo di Centro Democratico. Una scelta coraggiosa ma anche strategica per non essere assorbiti dal contenitore senza simboli di partito all’interno del quale si stanno per accomodare gli esponenti di Italia Viva, Udc ed altri cespugli centristi dell’area di centro sinistra.

