SALERNO, COMUNALI 2021. E SE IL PIANO B FOSSE IL VICE SINDACO MIMMO DE MAIO ?

C’è sempre un Piano B, almeno all’interno delle strutture organizzate. E, all’interno della maggioranza che oggi governa a Palazzo di Città a Salerno, il Piano B sembra portare all’attuale Vice Sindaco Mimmo De Maio. In pochi giorni, dopo aver ricevuto la delega che per anni era stata di Eva Avossa, De Maio si è prodigato in una serie di uscite pubbliche e di interviste che ne hanno testato anche una ottima verve politica ed elettorale. Dalle stanze del Comune di Salerno continuano a dire “il nostro candidato è Vincenzo Napoli”, ma il Piano B, anche se non dovesse servire, è sempre bene averlo pronto. Ed ecco allora spuntare il nome di Mimmo De Maio che, nel corso degli ultimi anni, nel nome dell’interesse supremo della coalizione, ha fatto piu’ di un passo di lato ed anche indietro: basta pensare che, tanto nel 2015 quanto nel 2020, De Maio ha rinunciato ad una candidatura alle Regionali, nelle liste di De Luca, proprio per spirito di squadra. Ed ora ? Puo’ darsi che la squadra giochi per lui.

