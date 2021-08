SALERNO, COMUNALI 2021. FORZA ITALIA RIPARTE DA CELANO, BASSO E MAMMONE IN ATTESA DI CORAGGIO ITALIA

La Lista per le Comunali 2021 di Forza Italia, insieme ad Udc e Nuovo Psi, attende, nei primi giorni della settimana, un possibile incontro con i responsabili provinciali e cittadini di Coraggio Italia, il nuovo movimento creato all’interno del Centro Destra, dal Presidente della Regione Liguria Toti e dal Sindaco di Venezia Brugnaro. L’idea sarebbe quella di inserire anche il simbolo di Coraggio Italia all’interno della Lista, in campo per sostenere la candidatura a sindaco di Michele Sarno. Intanto, dalla lista in fase di completamento arrivano le prime conferme e le prime novità: ci sarà il Consigliere Comunale in carica Roberto Celano ma anche l’ex consigliere comunale Giovanni Basso mentre dal mondo del Nuovo Psi arriva la candidatura dell’avvocato Mammone. In settimana, pero’, i dirigenti provinciali di Forza Italia saranno chiamati a portare sul tavolo i propri nomi, sempre in attesa di conoscere le decisioni dei vertici provinciali e cittadini di Coraggio Italia.

