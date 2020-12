SALERNO, COMUNALI 2021. HORACE DI CARLO CON I PROGRESSISTI A CACCIA DI UN ASSESSORATO

Nonostante abbia avuto, nel corso degli ultimi 5 anni, piu’ di una volta posizioni critiche nei confronti degli assessori, ha sempre, in maniera corretta, portato avanti il ruolo di consigliere comunale di maggioranza: per Horace Di Carlo, giunto alla sua seconda esperienza a Palazzo di Città, quella del 2021 ha il sapore di una campagna elettorale simile ad un esame di maturità. Ecco perchè è molto probabile che Di Carlo verrà inserito nella lista dei Progressisti, quella dalla quale si ipotizza, in caso di vittoria, di cooptare il maggiore numero di assessori per la futura nuova giunta comunale del Napoli Bis. Di Carlo, intanto, ha già avviato la sua campagna elettorale in vista della prossima scadenza: probabilmente con il simbolo dei Progressisti.

