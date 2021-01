SALERNO, COMUNALI 2021. IL SONDAGGIO FANTASMA, PRIMA RESO PUBBLICO E POI RITIRATO

Ci sarebbe, almeno stando a numerose fonti accreditate, un primo sondaggio in vista delle elezioni comunali 2021 di Salerno: un’indagine demoscopica, realizzata sul finire del 2020, per accertare l’indice di gradimento dell’attuale amministrazione comunale guidata dal Sindaco Vincenzo Napoli, messa a confronto anche con i nomi dei potenziali competitor.

Un sondaggio che, comparso nel corso di una riunione, sarebbe poi stato messo da parte in attesa di altri test pre elettorali. I numeri ? Tutto nascosto, almeno per il momento, anche perchè si tratta di un sondaggio commissionato privatamente e quindi ad uso di chi ha fatto un investimento di questo tipo. Le voci, pero’, sono tante e si rincorrono proprio in una fase in cui il dibattito politico nel comune capoluogo è in pieno fermento.