SALERNO, COMUNALI 2021. LA GUERRA DEI SONDAGGI: OGGI E’ LA VOLTA DI MICHELE SARNO

Prima Elisabetta Barone, oggi Michele Sarno, entro domenica anche Vincenzo Napoli. La guerra dei sondaggi è entrata a piedi uniti nella campagna elettorale per le Comunali 2021 e potrà essere portata avanti, almeno in maniera pubblica ed evidente, fino a domenica, quando, poi, scatterà il divieto della pubblicazione dei sondaggi e delle indagini demoscopiche. Oggi, dunque, sarà la volta di Michele Sarno che ha convocato per le 11:30, all’interno della sua segreteria di Piazza Casalbore a Salerno, una conferenza stampa nel corso della quale, con ogni probabilità, illustrerà i dati di un secondo sondaggio relativo alle elezioni comunali di Salerno del 3 e 4 Ottobre 2021.

