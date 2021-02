SALERNO, COMUNALI 2021. NAPOLI E LA GUERRA DELLE LISTE PER I CONSIGLIERI USCENTI

Altro che pace e concordia. Quella che è scoppiata, all’interno dei consiglieri uscenti della maggioranza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, ha il sapore di una vera e propria guerra. Una guerra combattuta, almeno per il momento, a colpi di dichiarazioni su presunte intenzioni di non candidarsi o, addirittura, di candidarsi con altri candidati sindaco, ma il problema c’è, esiste ed è anche abbastanza difficile da risolvere. Tutti pretendono un posto al sole che, tradotto in parole semplici, vuol dire scegliere la lista dove candidarsi ma il grande ostacolo è costituito da chi, dopo 5 anni, si dovrà candidare con una lista diversa rispetto a quella nella quale è stato eletto. Non mancano i casi e, almeno in queste ore, il balletto porta questi nomi dalla lista dei Progressisti a quella di Salerno dei Giovani: o scontenti i primi oppure i secondi. Insomma, in un modo o in un altro un piccolo mal di pancia nasce.

Share on: WhatsApp