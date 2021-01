SALERNO, COMUNALI 2021. NASCE IL LABORATORIO POLITICO OLTRE CON I FUORI USCITI DALLA MAGGIORANZA

La prima proposta è relativa all’introduzione di una moratoria temporanea per due anni, in merito al pagamento dell’imposta per occupazione di suolo pubblico in caso di ponteggi per ristrutturazioni edili. Viste le ultime normative nazionali che favoriscono tali attività (il cd Bonus del 110%), tale esenzione dal pagamento rappresenterebbe un importante risparmio per tutti quei condominii o singoli cittadini che abbiano deciso di aderire all’agevolazione voluta dal Governo. Accorpata a tale decisione, il dimezzamento dei costi delle pratiche d’istruttoria che devono sopportare i soggetti che chiederebbero l’occupazione di suolo pubblico (anche in questo caso nessun aggravio sui conti pubblici in quanto non si tratta di costi preventivabili e contabilizzati nel bilancio di previsione).