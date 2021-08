SALERNO, COMUNALI 2021. NELLE LISTE DI NAPOLI ANCHE CANDIDATI DI ALTRI COMUNI

Ci sono anche candidati dei comuni confinanti con Salerno, come Pellezzano e Fisciano ma anche oltre provincia: addirittura da Solofra. La crisi delle candidature, un po’ come quella delle vocazioni, tocca anche le liste del Sindaco uscente Vincenzo Napoli, costretto a fare ricorso, per rendere complete e competitive le proprie compagini, a fare ricorso alle candidature esterne al comune.

Pare che, in alcune liste minori, ci siano anche candidati di Benevento e Caserta, invitati a partecipare quasi simbolicamente ad una campagna elettorale da svolgere a 100 chilometri di distanza; insomma, un dato pare emergere in maniera chiara: la voglia di partecipazione è notevolmente calata rispetto a 5 anni fa ed oggi, anche per le liste maggiormente attrattive come le civiche di Vincenzo Napoli, resta un problema individuare senza problemi candidature e nomi. Si ha l’impressione di un continuo distacco dal mondo della politica, soprattutto dei giovani ma anche del mondo delle professioni e delle partite iva.