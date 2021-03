SALERNO, COMUNALI 2021. PAOLO OTTOBRINO (PSI): “PUNTIAMO AD AUMENTARE LA NOSTRA PRESENZA IN CONSIGLIO”

Paolo Ottobrino, consigliere comunale uscente del Partito Socialista Italiano, da sempre vicino al Segretario Nazionale Enzo Maraio, guarda con fiducia al prossimo appuntamento elettorale di autunno per le Comunali.

“Stiamo allestendo una lista molto competitiva, dove sono presenti le diverse sensibilità della nostra città. L’obiettivo è chiaro e semplice: puntiamo ad aumentare la nostra presenza all’interno del Consiglio Comunale di Salerno e, di conseguenza, ad essere ancora piu’ determinanti all’interno del Governo del Comune capoluogo”.

Ottobrino non manca di chiedere al Sindaco Napoli un ultimo sforzo amministrativo: “C’è bisogno che il nostro Sindaco Vincenzo Napoli faccia uno sforzo, insieme a tutta la maggioranza, per completare alcuni iter amministrativi e burocratici di cui la città ha bisogno. Certo, stiamo vivendo uno dei periodi piu’ difficili della storia ed a Salerno, come in tutte le amministrazioni comunali d’Italia, l’impegno per l’emergenza Covid, anche a causa delle riduzioni di personale, crea maggiori difficoltà”.