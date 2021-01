SALERNO, COMUNALI 2021. PRONTA LA SEDE DELLA LISTA “FIGLI DELLE CHIANCARELLE”

E’ già pronta la sede elettorale per la lista FIGLI DELLE CHIANCARELLE, il noto movimento, sorto da anni, che, per le prossime elezioni comunali 2021 ha deciso di presentare il proprio simbolo con tanto di candidati al consiglio comunale di Salerno. Si tratta di un punto di incontro che si trova sulla centralissima Via Torrione, a Salerno, a poche decine di metri dal Forte La Carnale ma, anche, accanto a quella che è stata, per anni, la storica sede elettorale dell’attuale consigliere regionale Nino Savastano. E chissà che, nelle prossime settimane, non si possa assistere ad un incontro ravvicinato tra i FIGLI DELLE CHIANCARELLE e qualche candidato al consiglio comunale della lista dei Progressisti.

