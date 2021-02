SALERNO, COMUNALI 2021. ROBERTO DE LUCA STARA’ DAVVERO A GUARDARE ?

Il dubbio serpeggia negli ambienti politici del Comune di Salerno. E non solo. Davvero Roberto De Luca resterà a guardare, da semplice spettatore, le prossime elezioni comunali di fine maggio 2021 ? L’ex assessore al bilancio, completamente scagionato dalle accuse che gli erano state mosse nell’ambito di una inchiesta nata da un servizio giornalistico, resterà alla finestra ad assistere ad una campagna elettorale che, nel 2018, pareva essere il suo naturale trampolino di lancio nella politica attiva?

Tanti, troppi dubbi che circondano il ruolo di Roberto De Luca e, di conseguenza, anche quello dell’attuale sindaco Vincenzo Napoli, nonostante tutto indicato come candidato per il secondo mandato dopo la vittoria schiacciante del 2016. La faccenda non è chiara, al di là delle dichiarazioni e dei comunicati stampa che hanno sancito, nelle ultime settimane, la assoluta condivisione di tutta la attuale maggioranza sul nome di Napoli. C’è qualcosa che non torna, già perchè ad oggi un altro De Luca (Vincenzo, ndr) non ha ancora detto una sola parola sulle prossime elezioni comunali di Salerno.

