SALERNO, COMUNALI 2021. SPUNTA IL NOME DI ANDREA DE SIMONE PER GUIDARE IL FRONTE ANTI NAPOLI

Circola, con una certa insistenza, da qualche giorno, il nome dell’ex Senatore della Repubblica Andrea De Simone per guidare la coalizione civica ed in parte di centro sinistra che intende scendere in campo, alle prossime elezioni comunali di Salerno, per affrontare il sindaco uscente Vincenzo Napoli. De Simone, parlamentare nel 1992, europarlamentare nel 1994, consigliere regionale dal 1995 al 2005, assessore regionale con la Presidenza di Antonio Bassolino ed, infine, senatore nel 2006, sarebbe già al lavoro per la composizione delle liste e di un programma di governo da proporre in maniera alternativa a quello dell’attuale maggioranza. Attorno a De Simone sta nascendo un fronte ampio ed eterogeneo: da Azione a Liberi ed Uguali, da pezzi della Sinistra ad alcuni movimenti civici. Il suo ritorno alla politica attiva, dopo anni di assenza dalla scena salernitana e campana, potrebbe essere una clamorosa novità in vista delle prossime elezioni comunali della Primavera del 2021.

Share on: WhatsApp