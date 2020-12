SALERNO, COMUNALI 2021. TRAMONTA L’IPOTESI DE SIMONE ? ASSIEME PER SALERNO AD UNA SVOLTA

Il segnale giunto dall’abbandono da parte del Consigliere Comunale Gianpaolo Lambiase è solo il primo. Secondo molti, nelle prossime giornate, in molti lasceranno il progetto politico-elettorale Assieme per Salerno che, mettendo insieme forze di centro sinistra, centro destra e civiche, punta ad affrontare la prossima tornata elettorale con un candidato unico. Il nome, circolato con insistenza nelle ultime settimane, è quello dell’ex parlamentare Andrea De Simone che, evidentemente, non ha creato entusiasmo all’interno della singolare coalizione ma neppure all’esterno. Assieme per Salerno verso un ridimensionamento ? Di certo, per molti, si tratta di un ripensamento perchè la questione del nome del candidato rappresenta un passaggio decisivo in vista delle prossime elezioni comunali.

Share on: WhatsApp