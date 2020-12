SALERNO. COMUNALI 2021, VOLANO GLI STRACCI ALL’INTERNO DI FORZA ITALIA

Volano gli stracci all’interno di Forza Italia nella città di Salerno: a scatenare il putiferio la notizia, che tutti conoscevano, della partecipazione ad un tavolo allargato anche a forze di centro sinistra, di alcuni esponenti del partito degli azzurri in vista della nascita di una nuova coalizione civica per le prossime comunali 2021. I due “eretici”, si fa per dire, sono il consigliere comunale Roberto Celano (reduce dalla partecipazione alle ultime elezioni regionali proprio con il simbolo di Forza Italia) e l’ex portavoce di Stefano Caldoro Gaetano Amatruda. A rivolgere una “ramanzina politica” ai due esponenti di Forza Italia è stato il parlamentare azzurro Gigi Casciello, il quale ha escluso che il simbolo ma anche che la stessa Forza Italia possa partecipare ad una coalizione civica ed, essenzialmente, indirizzata verso il centro sinistra. Adesso resta da verificare cosa accadrà e chi, soprattutto, parteciperà per Forza Italia ad un eventuale tavolo del centro destra provinciale per le prossime elezioni comunali 2021.

