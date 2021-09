SALERNO. ELISABETTA BARONE: “A DISTANZA DI UN ANNO LA SCUOLA RIPARTE CON LE STESSE PROBLEMATICHE”

“Con la ripresa della scuola è davvero avvilente constatare come, ad un anno di distanza, si sia praticamente al punto di partenza.

Lo sdoppiamento degli ingressi tra le 8:00 e le 9:00 è una farsa che lascia semplicemente per strada i ragazzi, esposti alle intemperie e allo spaccio.”

Lo denuncia Elisabetta Barone, candidata sindaco a Salerno.

Considerato lo sforzo fatto dai dirigenti scolastici lo scorso anno, per fornire i dati relativi alle consistenze numeriche e alle provenienze degli studenti, sarebbe stato auspicabile adottare misure più efficaci in ordine al trasporto pubblico.

Ancora una volta sarà compito dei dirigenti scolastici farsi carico di un problema che l’amministrazione cittadina non ha saputo affrontare.

Un’amministrazione che ha dimostrato scarsa attenzione verso il settore scolastico anche attraverso la mancata partecipazione all’Avviso pubblico del MIUR per la destinazione di 270 milioni di euro agli Enti locali (200 mln per lavori di edilizia leggera e 70 mln per affitti di spazi per la didattica).

Visto il grave dissesto finanziario in cui versano le casse comunali, sarebbe stato doveroso per l’Amministrazione cittadina partecipare al suddetto Avviso, così come hanno fatto altri comuni e altri enti.

Il buon governo della città passa anche attraverso la capacità di attrarre risorse sul territorio, a maggior ragione per le scuole, i cui edifici hanno sempre bisogno di interventi di manutenzione ordinaria e di ammodernamento per garantirne la totale sicurezza.