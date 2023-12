SALERNO. ELISABETTA BARONE: “FARE CHIAREZZA SU SPESE PER CONCERTO DEI POOH IN PIAZZA LIBERTA”

“Abbiamo letto con piacere dell’iniziativa del concerto di capodanno in piazza della Libertà. lo scorso anno l’avevamo chiesto ma eravamo rimasti inascoltati. Siamo felici che la piazza sia immaginata come teatro di una festa per i cittadini salernitani. Restiamo però senza parole di fronte alle cifre ipotizzate per il concerto di capodanno. 400/500mila euro sono davvero troppi. Se si considera che per allestire un concerto in piazza Plebiscito occorrono circa 100000 euro, immagino che questa cifra possa essere sufficiente anche per organizzare nella nostra città. E non penso che il cachet dei Pooh possa superare i 100000 euro. Tenendoci larghi arriviamo a 200000/250000 euro e gli altri 250000 a chi e a che cosa servono?”

Lo scrive, in una nota alla stampa, la consigliera comunale di opposizione Elisabetta Barone.

Continuiamo a non comprendere lo sperpero di denaro pubblico in una città stremata e sbeffeggiata per servizi inesistenti, opportunità nulle, abbandono e degrado.

L’idea di una festa in piazza la sera di capodanno è sicuramente da condividere, ma la si può realizzare sicuramente con risorse minori e più adeguate alle attuali casse della città, nel rispetto di chi da gennaio si troverà a pagare una tassa comunale più alta per ripianare il disavanzo divenuto insostenibile. E quando ci viene detto che la spesa è a carico della regione, ci si dimentica di aggiungere che sono soldi che il comune paga con anticipo di cassa, su cui spesso si pagano interessi passivi che si aggiungono ai milioni di debiti che dobbiamo ripianare.

Tutto questo è fatto per stordire e distrarre la cittadinanza dai problemi quotidiani, dalle decine di cantieri aperti da anni che non trovano conclusione. Due tra tutti: il fantomatico parcheggio di piazza Cavour e l’ancora più fantastamatico parco del mercatello.

Possiamo chiedere agli assessori competenti che ne è dei lavori del parcheggio di piazza Cavour e di quelli del parco del mercatello. Abbiamo ricevuto annunci relativi alla conclusione dei lavori del parco del mercatello per la fine di maggio, di giugno, di agosto, di settembre, di ottobre, di novembre. Ci chiediamo solo a quale anno ci si riferisca. Dobbiamo forse attendere le prossime elezioni europee, visto che in questa città si completano le opere solo in occasione di appuntamenti elettorali?