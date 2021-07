SALERNO. FDI E GIOVENTU’ NAZIONALE RICORDANO CARLO FALVELLA

“Si terrà domani, mercoledì 7 luglio, alle ore 10:45 – ha dichiarato in una nota il Coordinatore Provinciale di Gioventù Nazionale Salerno, Alfonso Pepe – la deposizione della corona di fiori in ricordo di Carlo Falvella, giovane militante del Fuan che il 7 luglio 1972 fu ucciso per mano dell’anarchico Marini.

Il ricordo di Carlo – ha continuato l’esponente giovanile del partito della Meloni – è sempre vivo nei cuori dei giovani militanti di destra: per noi Carlo è figlio di quell’Italia, che senza paura e con coraggio porta avanti l’idea di Patria e di comunità nazionale in un periodo storico in cui appartenere ad una parte politica era rischioso.

Alla manifestazione, oltre i dirigenti locali del movimento giovanile e di Fratelli d’Italia, – ha concluso il Coordinatore Provinciale – saranno presenti il Sen. Antonio Iannone, il Consigliere Regionale di FdI Nunzio Carpentieri, il Consigliere Provinciale del partito Marco Iaquinandi, il Presidente Nazionale di Gioventù Nazionale Fabio Roscani, il Presidente Nazionale di Azione Universitaria Nicola D’Ambrosio, e la dirigente Nazionale di Fratelli d’Italia Imma Vietri”.