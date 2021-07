BATTIPAGLIA. SI ARRICCHISCE IL COMITATO POLITICO DEL PARTITO DEMOCRATICO DELLA CITTA’

Il Partito Democratico a Battipaglia si rafforza ancora con la nomina di Anna Raviele ed Angelo Reggente nel Comitato Politico.

I due giovani ma storici dirigenti del Pd saranno protagonisti insieme agli altri Dirigenti locali ed al Commissario Roberto Brusa di questa importante fase politica in città.

Anna Raviele 36 anni, avvocato specializzato in consulenza d’impresa, super mamma di Bianca 18 mesi ed Elisa 3 mesi è una “Democratica doc” dalla fondazione del Partito.

Angelo Reggente 44 anni, perito chimico, con titolare di un laboratorio di analisi ambientali a Battipaglia

, già responsabile organizzativo del Pd locale e membro della Direzione provinciale.

Il Partito Democratico in attesa della fase congressuale che si terrà dopo le amministrative, al termine di una partecipata campagna tesseramento, dopo aver riaperto in città la sede del Circolo in via Udine e due Comitati territoriali nel quartiere Sant’Anna e nel quartiere Schiavo, torna finalmente ad essere protagonista a Battipaglia

con la formazione di una classe dirigente valida, competente e coesa.

Inoltre, in vista delle ormai prossime elezioni comunali , si sta lavorando alla composizione di una lista forte e rappresentativa in sostegno del candidato Sindaco Antonio Visconti per contribuire, con tutta la coalizione

, a ridare dignità alla città e farla tornare ad essere la capitale produttiva della provincia creando nuove occasioni di sviluppo, lavoro, benessere sociale e sostenibilità.