SALERNO. GLI AUGURI DEL PD CON PIERO DE LUCA ED I NEO CONSIGLIERI PROVINCIALI

L’appuntamento è per domani mattina, mercoledi’ 27 Dicembre, all’interno della sede provinciale del Partito Democratico per un brindisi che vedrà il deputato Piero De Luca congratularsi con gli 8 nuovi consiglieri provinciali del Pd, eletti nel corso della tornata elettorale di mercoledi’ 20 Dicembre. Un dato storico per il Pd della Provincia di Salerno che, nel corso delle elezioni di secondo livello, non aveva mai ottenuto un simile risultato a Palazzo Sant’Agostino: il risultato del Partito Democratico di Salerno, tra l’altro, è la migliore performance del Pd alle Provincia di tutta la Regione Campania.

