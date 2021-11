SALERNO. IL PSI GIA’ SI SMARCA DALLA MAGGIORANZA, PRIMO STRAPPO PER LA COALIZIONE DI NAPOLI

Il Partito Socialista Italiano, che in giunta è rappresentato dall’assessore Natella e che in Consiglio Comunale conta sulla presenza di ben 3 consiglieri eletti, annuncia di non voler votare Dario Loffredo alla Presidenza del Consiglio Comunale, dando vita alla prima crisi politica all’interno della maggioranza del Sindaco Vincenzo Napoli. Pronti, via: ecco il primo caso, simile, per alcuni aspetti, ai tanti che hanno accompagnato la precedente consiliatura dove, alla fine, la maggioranza si è ritrovata con 10 consiglieri in meno rispetto alle elezioni del 2016. Il segnale è chiaro, salvo cambi di linea: il PSI non vota con la maggioranza di Napoli, non condivide il nome di Dario Loffredo. Un precedente preoccupante, considerato che questa volta i numeri del consiglio comunale sono molto diversi rispetto all’ultima tornata elettorale: ogni singolo consigliere comunale ha un peso specifico molto importante, dal voto all’interno del Consiglio a quello delle Commissioni. C’è, pero’, da attendere e capire se il PSI del Segretario Nazionale Enzo Maraio terrà la posizione fino in fondo o se, invece, andrà ad un accordo, considerato che ci sono anche le Presidenze delle Commissioni Consiliari sul tavolo.

