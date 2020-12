SALERNO. IL SOCCORSO “BLU” DI ZITAROSA PER LA GIUNTA “ROSSA” DI NAPOLI

Mentre, proprio in queste ore, a Salerno numerose segreterie sono alle prese con i conteggi per garantire, nella giornata di domani, che per il bilancio consolidato venga raggiunta la fatidica quota “19”, esiste la seria possibilità che, in caso di necessità, per sostenere la maggioranza di Vincenzo Napoli giunga il voto decisivo del consigliere comunale “indipendente” Giuseppe Zitarosa. Dopo aver lasciato Forza Italia, dopo aver lascita la Lega, Zitarosa, eletto nel 2016 nella lista del partito di Berlusconi, non ha mai nascosto l’intenzione di presentare una propria lista per le comunali a sostegno dell’attuale sindaco Napoli. E quella di domani, con un voto favorevole, potrebbe essere l’occasione giusta per saltare dall’altra parte ed iniziare la prossima campagna elettorale.

