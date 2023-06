SALERNO. IN ARRIVO LA NOMINA AD ASSESSORE PER ROCCO GALDI: SVOLTA PER I PROGRESSISTI

E’ questione di ore, forse di giorni, ma la nomina ad assessore comunale di Salerno per il consigliere dei Progressisti Rocco Galdi è cosa fatta. Anche dall’interno della squadra del Sindaco Vincenzo Napoli la indiscrezione – che oramai circola da giorni negli ambienti politici della città – viene confermata, senza, pero’, dare una scadenza temporale precisa alla nomina che porterà un esponente dei Progressisti all’interno della Giunta. Una svolta per la compagine politica che, da sempre, è colonna portante dell’amministrazione comunale di Salerno: con l’ingresso in Giunta di Rocco Galdi ci sarà anche un cambio di guardia all’interno del Consiglio Comunale, con Alessandra Francese che prenderà il posto dello stesso Galdi all’interno del civico consesso di Salerno. Quanto tempo ci vorrà ancora per assistere al mini rimpasto ? Quello, forse, necessario per far digerire la decisione ai consiglieri di maggioranza che non la condividono e che, nelle prossime settimane, saranno chiamati ad approvare il bilancio 2023, già definito “lacrime e sangue”.

Share on: WhatsApp