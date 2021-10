SALERNO. IN ATTESA DEI TEMPI DEL CONGRESSO DEL PD SI PENSA ANCHE ALLE PROVINCIALI 2021

Da un lato l’organizzazione del congresso provinciale – da tenersi, obbligatoriamente, entro la fine dell’anno – dall’altro lato la composizione della lista del Partito Democratico, in vista delle elezioni provinciali del prossimo 18 Dicembre. Sono queste le priorità del PD della Provincia di Salerno che, dopo la riunione della Direzione Provinciale, prova a ritrovare un pizzico di serenità con la unanimità raggiunta sul nome di Vincenzo Luciano. Almeno per il Congresso Provinciale non dovrebbero esserci polemiche ma dove si potrà incontrare qualche ostacolo è per la composizione della lista per le Provinciali: che il Pd sia candidato a fare man bassa di almeno 8 seggi è chiaro, considerato che i consiglieri comunali di Salerno – in attesa di proclamazione – con le loro preferenze spostano l’asse delle percentuali. Adesso spetta al Segretario Provinciale del Pd raccogliere le disponibilità e comporre lo scacchiere dei voti da assegnare ad ogni singolo candidato al consiglio provinciale.

Share on: WhatsApp