SALERNO, LA CORSA AL CONSIGLIO COMUNALE: 24 LISTE TRA NAPOLI, SARNO, BARONE E CAMMAROTA

24 liste per quattro candidati a sindaco, in attesa del completamento delle coalizioni degli altri competitor: si preannunciano numeri da record per la tornata elettorale del 3 e 4 Ottobre del 2021 per l’elezione del nuovo consiglio comunale di Salerno.

Vincenzo Napoli, sindaco uscente, si prepara ad affrontare la prossima tornata elettorale con ben 9 liste, ovvero 3 in piu’ rispetto alla vittoria schiacciante del maggio 2016.

Sono 7 le liste, invece, per la candidata Elisabetta Barone, pronta a guidare una coalizione nella quale c’è anche il simbolo e la lista del Movimento 5 Stelle.

6 le liste che, alla fine, presenterà il candidato sindaco Michele Sarno che puo’ contare sull’intero centro destra piu’ tre liste di ispirazione civiche.

Tutte civiche, infine, le tre liste che accompagnano la candidatura a sindaco di Antonio Cammarota.