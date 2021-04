SALERNO. LA DENUNCIA DI CELANO (FI): “ATTENZIONE AI CONGUAGLI DELLA IREN PER CENTINAIA DI EURO”

“Nelle ultime settimane centinaia di famiglie salernitane sono alle prese con “bollette” emesse da Sev- Iren per centinaia e, talvolta, migliaia di euro di consumo di gas.

L’approssimazione con cui si addiviene a pretendere “conguagli” dubbi e insostenibili per i cittadini

non può essere sottaciuta e non considerata, atteso che non sarebbe consentita neppure una

dilazione nei pagamenti.”

Lo scrive, in una lettera indirizzata al sindaco, Roberto Celano, Consigliere Comunale di Forza Italia.

Si chiede, pertanto, un suo autorevole intervento, al fine di verificare la possibilità di un controllo

più stringente sulle attività delle partecipate e di richiedere, eventualmente, la possibilità

quantomeno di rateizzare gli importi inconsueti ed eccessivi richiesti se dovuti.

Ciò anche in considerazione della crisi che ha, a seguito della pandemia, colpito svariate famiglie

salernitane.