SALERNO. LAMBIASE (M5S): “LOFFREDO PRESIDENTE? SI PREMIANO GLI INDAGATI ANZICHE’ IL MERITO”

“Sono sempre stato convinto che nella scelta delle figure di garanzia debbano essere nominate tutte quelle di specchiata moralità, sulle quali non debba pendere nessun benché minimo dubbio. Apprendo dagli organi di stampa che il vertice di maggioranza ha partorito il nome del futuro presidente del consiglio comunale. Trattasi di Dario Loffredo, già assessore al commercio, lasciato a bocca asciutta nella nuova composizione della Giunta, raggiunto pochi giorni fa da un avviso di conclusione delle indagini preliminari e “accusato” di concorso in turbativa d’asta e che rischia – dunque – un processo nelle aule di tribunale.

Lo scrive il Capogruppo in Consiglio Comunale del Movimento 5 Stelle Catello Lambiase.



Una consiliatura nata tra indagini ed arresti troverebbe da parte della maggioranza consiliare “degna conclusione” con un consigliere sotto indagine della magistratura a presiedere l’assise: questo sarebbe l’ennesimo schiaffo alla cittadinanza da parte di un’amministrazione arroccata nel Palazzo, noncurante di ciò che avviene fuori.

Come Movimento 5 stelle non possiamo che opporci a questa scelta inopportuna e scellerata che ha come unico obiettivo quello di compensare la bocciatura di Loffredo da assessore a scapito della credibilità di un Consiglio comunale di fronte ai cittadini.

Se domani in Aula la maggioranza dovesse persistere nella sua intenzione non potremmo far altro che combatterla duramente, con ogni mezzo e in ogni modalità possibile, per difendere la cosa pubblica che sta diventando sempre più cosa “loro”.