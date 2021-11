SALERNO. L’ASSESSORE DE ROBERTO IN PIAZZA PER IL DDL ZAN: “PRONTI A DARE CONCRETEZZA ALLE PAROLE”

Anche l’assessore comunale di Salerno Paola De Roberto, ieri sera, in Piazza, a Salerno, per la manifestazione convocata dopo lo stop al DDL Zan in Parlamento. Paola De Roberto ha parlato, anche, dell’impegno concreto dell’amministrazione comunale di Salerno sul fronte dei diritti.

“Ancora una volta in piazza per tutelare due indiscutibili diritti universali, il diritto alla libertà ed il diritto alla felicità che appartengono a ciascuno di noi e negarne la loro piena realizzazione rimane un torto verso tutti.

Ancora una volta in piazza per stigmatizzare, dissociandomene, la pericolosa testimonianza di quella esultanza fuori luogo ostentata lo scorso 27 ottobre in un momento in cui avrebbe dovuto prevalere l’alto senso di responsabilità di un’Istituzione così importante come il Senato.”

E’ quanto dichiara Paola De Roberto.

“L’approvazione di questo decreto legge doveva essere un punto di partenza e non di arrivo e la tifoseria da stadio che ha accompagnato la bocciatura di quest’atto legislativo non rappresenta, per me, l’essenza e la volontà del nostro Paese.

Disponibile a discutere con tutte le parti interessate per capire cosa, a livello di Amministrazione comunale, si possa fare per dare concretezza alle parole.”