Lutto in città, a Salerno, per l’improvvisa scomparsa, avvenuto questa mattina per un malore, dell’ex Consigliere Comunale Alfonso Siano. Uomo di sport da sempre, con la grande passione per il basket, Alfonso Siano, imprenditore molto conosciuto in tutta la città, è stato anche Consigliere Comunale e durante il suo mandato ha sempre rivolto una particolare attenzione al mondo dello sport di base.

Ai familiari di Alfonso Siano le condoglianze della Redazione di Agenda Politica.