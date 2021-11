REGIONE CAMPANIA, IANNONE (FDI): “DE LUCA INDAGATO E LA CIARAMBINO TACE”

Dopo la notizia del Governatore della Campania ha fatto rumore il silenzio dei Capigruppo dei 5 stelle in Regione. La Ciarambino non accompagna dichiarazioni a quelle dei Parlamentari salernitani del suo partito. È evidente che l’accordo su Napoli con il PD le inibisce la parola. Governano con De Luca il comune di Napoli e quindi non sono un’opposizione reale in Regione? Interrogativa retorica.”

Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

Share on: WhatsApp