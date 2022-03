SALERNO. L’ASSESSORE PAOLA DE ROBERTO CON I SINDACI DI NAPOLI E CASERTA SU FONDI PNRR

Il delicato tema della riorganizzazone dei rapporti tra Pubblico e Terzo settore ha tratto nuova linfa dalla riforma del Terzo settore dalla sentenza n. 131 del 2020 della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto il contributo prezioso che gli enti del Terzo settore possono offrire alle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dell’interesse generale, nell’ottica di un canale di amministrazione condivisa alternativo a quello del profitto e del mercato.

Costruire rapporti di collaborazione tra tali enti è una delle sfide più importanti dei prossimi mesi, che richiede a tutti i soggetti coinvolti un cambiamento culturale e di ripensare ruoli, compiti e organizzazione.

Un’occasione questa, soprattutto per Comuni e Città Metropolitane per avviare una ricostruzione degli apparati amministrativi in virtù delle nuove regole per assumere personale, sia a tempo indeterminato con il criterio della c.d. “sostenibilità finanziaria”, sia a tempo determinato, a valere sulle risorse proprie di bilancio e su quelle del PNRR.

Ne hanno discusso Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, Carlo Marino, Sindaco di Caserta, Sindaco di Giugliano in Campania, Paola De Roberto, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, e Sergio D’Angelo, Esperto Terzo settore. Introduce e modera Giuseppe Brandi, Studio Legale Brandi.