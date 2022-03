REGIONE CAMPANIA. I SALERNITANI ASSOPIGLIATUTTO PER LE PRESIDENZE DI COMMISSIONE

Adesso sono 5, di cui tre di minoranza, i Consiglieri Regionali della Provincia di Salerno alla guida di importanti Commissioni Consiliari. Le altre Province della Campania stanno a guardare mentre i salernitano giocano e vincono ad assopigliatutto.

In maggioranza due delle tre commissioni provinciali sono nelle mani di Consiglieri Regionali eletti in Provincia di Salerno: Franco Picarone alla Commissione Bilancio, Luca Cascone alla Commissione Trasporti e Lavori Pubblici. Tra quelle di maggiore interesse, resta la Commissione Sanità che, per il momento, è guidata da Vincenzo Alaia, Consigliere Regionale di Italia Viva, eletto in Provincia di Avellino.

La supremazia dei Consiglieri Regionali eletti in Provincia di Salerno è ancora piu’ chiara nelle Commissioni che vengono assegnate all’opposizione: Nunzio Carpientieri (Fdi) guida la Commissione Trasparenza, Michele Cammarano (M5S) quella Aree Interne e, da qualche giorno, Attilio Pierro (Lega) è il Presidente della Commissione Anticamorra.