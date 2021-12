SALERNO. L’OPPOSIZIONE SI SPACCA ALLA VIGILIA DELLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

Il primo atto che avrebbe potuto mettere, tutti insieme, i consiglieri comunali di opposizione, si è concluso con una spaccatura o, meglio, con una posizione del tutto indipendente di Antonio Cammarota che, proprio alla vigilia del voto per l’elezione dei Presidenti di Commissione, non ha voluto firmare il ricorso, presentato da tutti gli altri consiglieri di minoranza, contro la delibera del primo consiglio comunale di Salerno. All’interno dell’opposizione, dunque, sono già presenti, a poche settimane dal voto, piu’ scuole di pensiero e diverse vedute su come affrontare il percorso politico di controllo sugli atti della maggioranza. Dall’altra parte, in maniera compatta, tutti gli altri consiglieri di opposizione: dai candidati sindaco Michele Sarno ed Elisabetta Barone, ai 5 stelle Pecoraro e Lambiase, passando per Pessolano e Naddeo, finendo, all’interno del centro destra, con Celano, Santoro e Ventura.

