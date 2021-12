SALERNO. IL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE FINISCE GIA’ DAVANTI AL TAR

La delibera del primo consiglio comunale di Salerno, convocata dopo le elezioni dello scorso 3 e 4 Ottobre, è già finita dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale: tutti i consiglieri comunali di opposizione, eccezion fatta per Antonio Cammarota, hanno infatti chiesto l’annullamento della delibera nella quale è stato approvato il Bilancio Consuntivo. Alla base del ricorso, presentato dall’avvocato Gherardo Marenghi e notificato in giornata all’amministrazione comunale, ci sono le gravi violazioni di legge, relative alla mancata concessione dei termini di legge per prendere visione della documentazione contabile. L’amministrazione comunale, invece, aveva sostenuto che vi erano motivi di urgenza, non ben specificati, per procedere al voto senza la concessione dei termini necessari: in realtà l’unico termine è quello che riguarda il 31 Dicembre 2021 e, dunque, il Bilancio Consolidato, la cui approvazione ha sbloccato la possibilità di stipulare alcuni contratti di staff, poteva essere tranquillamente rinviato alla discussione successiva alla prima seduta del Consiglio Comunale.

