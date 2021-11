SALERNO. LUCI D’ARTISTA SPENTE ? DIPENDE DALLA PREFETTURA. ALMENO PER IL MOMENTO

Le Luci d’Artista di Salerno rimarranno spente? L’edizione 2021 della manifestazione resta in bilico e tutto dipende, almeno per il momento, dalla decisione della Prefettura di Salerno che dovrà valutare l’opportunità di un evento che richiama migliaia di persone tra le strade del centro del Comune capoluogo. Il rischio, chiaramente, è legato all’emergenza sanitaria e per questa ragione sarà la Prefettura, sentiti anche il Ministero dell’Interno e quello della Salute, a decidere sull’accensione delle Lucia d’Artista.

Resta, poi, il problema di natura finanziaria, con la copertura per le nuove spese che l’amministrazione comunale potrà adottare solo dopo l’approvazione del Bilancio Consuntivo che, nella migliore delle ipotesi, arriverà a fine Novembre.