SALERNO. LUNEDI’ 29 MARZO NUOVO TAVOLO DEL CENTRO DESTRA MA SENZA FDI

I responsabili provinciali di Forza Italia (Enzo Fasano), Lega (Attilio Pierro), Udc (Mario Polichetti) e Cambiamo (Luigi Cerruti) si sono dati, nuovamente, appuntamento per lunedi’ 29 Marzo per affrontare il nodo delle alleanze per le prossime elezioni comunali di Salerno. All’incontro non prenderà parte Fratelli d’Italia che, da qualche giorno, ha scelto di sostenere con il proprio simbolo la candidatura a sindaco di Michele Sarno. Sul tavolo del centro destra ci sono almeno tre opzioni: convergere sul nome di Sarno, individuare il nome del candidato in quello di Antonio Cammarota oppure decidere di sostenere, insieme ad altre forze politiche e civiche, la candidatura a sindaco di Michele Tedesco. Difficile che la riunione si possa concludere con una decisione definitiva, anche perchè molti dei partiti che prendono parte alla riunione attendono indicazioni anche dai livelli nazionali e regionali.

