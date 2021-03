PELLEZZANO. MERCOLEDI’ 31 MARZO IN CONSIGLIO COMUNALE IL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

E’ stata convocata per mercoledi’ 31 Marzo alle 18:00 , nelle modalità della video conferenza, la seduta del Consiglio Comunale di Pellezzano, chiamata a discutere ed approvare il bilancio di previsione 2021. Nonostante il Governo abbia approvato una proroga che sposta al 30 aprile il termine per l’approvazione del bilancio, l’amministrazione del Sindaco Francesco Morra ha voluto mantenere il precedente impegno, approvando il bilancio prima in Giunta e poi chiedendone la approvazione da parte del Consiglio Comunale. Per la prima volta, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, la seduta del consiglio comunale di Pellezzano si terrà in modalità da remoto che sarà, comunque, pubblicata sulla pagina ufficiale dell’Ente.

Share on: WhatsApp