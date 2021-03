Oggi è attesa la nuova ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati aggiornati dell’emergenza sanitaria per le Regioni: per la Campania, sulla scorta dei numeri forniti dall’Unità di Crisi e trasmessi al Ministero, non ci sarà nessun cambio di colore. La Regione Campania resta rossa, dunque, fino al fine settimana di Pasqua quando, poi, la zona rossa, sulla base dell’ultimo Decreto Draghi, scatterà per tutto il territorio nazionale.

