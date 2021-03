IL NUOVO DECRETO DRAGHI: RISTORANTI APERTI CON GIALLO RAFFORZATO MA FINO ALLE 15:00

Per il nuovo Decreto Covid, che il Governo Draghi dovrà varare per il periodo successivo al 7 aprile, è iniziato il consueto braccio di ferro tra “rigoristi”, guidati dal Ministro della Salute Roberto Speranza, ed “aperturisti”, sostenuti da Matteo Salvini: alla fine, come da tradizione italiana, si giungerà ad un compromesso ovvero apertura, solo nelle zone arancioni, ma fino alle 15:00 per ristoranti e pub, evitando il pericoloso orario dell’aperitivo. Il provvedimento non dovrebbe riguardare i fine settimana ma solo gli altri giorni, comprimendo, in ogni caso, la possibilità di lavorare a pieno regime per le attività maggiormente colpite dall’emergenza Covid 19.

Share on: WhatsApp