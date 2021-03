IN CAMPANIA ARRIVA SPUTNIK V: ACCORDO SORESA-FONDO RUSSO PER IL VACCINO DI PUTIN

Secondo quanto riportato da repubblica.it, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che già nelle scorse settimane aveva annunciato la volontà di procedere in proprio all’acquisto di dosi di vaccina, avrebbe già prenotato importanti quantitativi del vaccino russo Sputnik V, attraverso un accordo tra Soresa ed un fondo russo. Il tutto, ovviamente, è legato all’approvazione, in via di definizione, del vaccino Sputnik V da parte di Ema e di Aifa: in caso di Ok la Regione Campania dovrebbe avere una strada privilegiata nella consegna di importanti quantitativi del vaccino di produzione russa.

