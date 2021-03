FISCIANO. APERTO PUNTO VACCINALE, SESSA: “ADESSO CI SERVONO LE DOSI PER I CITTADINI”

“Il 𝙋𝙪𝙣𝙩𝙤 𝙑𝙖𝙘𝙘𝙞𝙣𝙖𝙡𝙚 𝙙𝙞 𝙁𝙞𝙨𝙘𝙞𝙖𝙣𝙤 è pronto, siamo ora solo in attesa dell’arrivo dei vaccini.

Accoglieremo al suo interno i cittadini del nostro territorio e dell’intero polo universitario.

Gli ambulatori vaccinali, allestiti nei locali comunali siti in via Roma e messi a disposizione dell’Asl, sono stati predisposti, in questi giorni, con tutte le attrezzature necessarie, grazie ad un lavoro di squadra che ha visto la collaborazione dell’Associazione “La Solidarità”, nonché di diversi imprenditori del territorio.”

Lo annuncia il Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa.