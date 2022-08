SALERNO. MASSIMILIANO MAROTTA (NOI MODERATI): UNA CANDIDATURA DEL TERRITORIO

Cresciuto a Pellezzano, nel cuore della Valle dell’Irno, dove ha anche ricoperto l’incarico di Consigliere Comunale, sempre attivo sul territorio della Provincia di Salerno dove, da quasi 20 anni esercita l’attività di avvocato, adesso con l’obiettivo di portare in Parlamento un pezzo importante della Regione Campania – la Provincia di Salerno, appunto – con il simbolo di Noi Moderati, all’interno della coalizione di Centro Destra: per Massimiliano Marotta entra nel vivo la campagna elettorale per le politiche del 25 Settembre. Ed insieme ad un altro salernitano, il candidato alla Camera per l’Uninominale Pino Bicchielli, Marotta punta a conquistare il voto dei moderati, quel consenso che rappresenta un punto importante di riferimento per tutta la coalizione di centro destra. La sua sarà una campagna elettorale in giro per le Province di Salerno e di Avellino, in compagnia anche dei nomi nazionali del partito che, già nei primi giorni del mese di Settembre, arriveranno in Campania per la campagna elettorale.

