SALERNO. OLTRE A CACCIA DI UN PROF UNIVERSITARIO: SPUNTA IL NOME DI FAUCEGLIA

Il Gruppo Oltre sta sondando alcuni nomi per individuare il proprio candidato alla carica di sindaco di Salerno: chiusa la partita Tedesco, adesso si guarda nel mondo universitario. E, come riportato dal quotidiano Cronache, dopo il no ricevuto da Giovanni Capo, adesso la variegata coalizione sta provando a convincere un altro docente universitario della Facoltà di Giurisprudenza: si tratta di Giuseppe Fauceglia, titolare della cattedra di Diritto Commerciale, che già vanta un’esperienza politica con la sua candidatura alla Presidenza della Provincia di Salerno nel 2004 quando sfido’ Angelo Villani, poi risultato vincente, con la sua lista Alleanza per la Provincia.

