A ROMA NIENTE INTESA PD-M5S: GUALTIERI FA LE PRIMARIE, CONTE RILANCIA LA RAGGI

Almeno a Roma, almeno al primo turno – circostanza da non sottovalutare – Partito Democratico e Movimento 5 Stelle faranno ciascuno la propria strada per le elezioni comunali 2021. A distanza di pochi minuti, i due partiti hanno, praticamente, ufficializzato le scelte: l’ex Ministro Roberto Gualtieri, dopo i no di Nicola Zingaretti, ha annunciato la sua partecipazione alle Primarie del Pd, in programma a Giugno. E, quasi in contemporanea, l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato il sostegno incondizionato alla candidatura di Virginia Raggi, come espressione del Movimento 5 Stelle.

