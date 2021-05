BARONISSI. IL VICE SINDACO ANNA PETTA DONA I FIORI A TUTTE LE MAMME DEL COMUNE

E’ stata Anna Petta, Vice Sindaco del Comune di Baronissi, a presenziare, questa mattina, all’iniziativa che ha visto il Comune della Valle dell’Irno, distribuire un omaggio floreale a tutte le mamme del territorio.

Un fiore per tutte le mamme di Baronissi, un affettuoso augurio alle più giovani, che iniziano ora questo meraviglioso percorso di vita, e a quelle più anziane, che continuano ad essere, per i figli, porto sicuro. Per festeggiare la mamma, il Comune di Baronissi ha scelto questa mattina di donare un fiore a tutte le mamme della città e di piantare le azalee della ricerca Airc, in Villa Comunale, fiori bellissimi che sostengono al contempo la ricerca scientifica sul cancro.