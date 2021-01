SALERNO. PAOLO OTTOBRINO (PSI): “5 OBIETTIVI PER I PROSSIMI 5 MESI DI AMMINISTRAZIONE COMUNALE”

Il tempo che ci separa dal voto per le prossime elezioni comunali è un tempo prezioso che ci puo’ consentire di realizzare 5 punti importanti per il miglioramento della qualità della vita della Città di Salerno. E’ per questa ragione che chiedo al Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ed ai colleghi consiglieri della maggioranza di

discutere ed approvare, entro il mese di Maggio 2021, i seguenti obiettivi amministrativi:

Lo scrive, in una nota inviata al Sindaco ed ai Presidenti delle Commissioni Consiliari, Paolo Ottobrino, Consigliere Comunale del Partito Socialista Italiano a Salerno.

1) Urbanistica :Bioedilizia nel regolamento edilizio;

2) Turismo :avvio di un programma di controllo dell’inquinamento del mare anche in vista della stagione estiva lungo la fascia costiera cittadina mediante l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza aerei (droni) che consentono, con una spesa minima, di individuare le fonti di inquinamento oltre che reprimere comportamenti illeciti.

3) Ambiente: Inserimento in tutti i regolamenti comunali della norma per lo Stop all’utilizzo del glifosato (erbicidi);oltre alla rialberatura dell’intera città accompagnato da un programma di manutenzioni;

4) Mobilità :compulsare la realizzazione della pista ciclabile cittadina, quale parte integrante del circuito urbano, l’installazione di rastrelliere per le biciclette, oltre alla semplice tracciatura delle strisce al centro della strada per dividere le carreggiate (soprattutto lungo l’asse principale Mercatello-Teatro Verdi)

5) Finanze :Programma di efficientamento energetico degli edifici comunali e, compulsare la sostituzione (già avviata in alcuni quartieri) dei vecchi lampioni con impianti a led. Sono certo che la sensibilità, già mostrata in passato dal Sindaco e dai colleghi consiglieri,porterà, in tempi rapidissimi, ad una valutazione dei 5 Obiettivi in 5

mesi da inserire nel programma di lavoro delle Commissioni Comunali ed anche all’Ordine del Giorno della Giunta e del Consiglio Comunale.