SALERNO. PRIMO TAVOLO DEL CENTRO DESTRA IN VISTA DELLE ELEZIONI COMUNALI 2021

La situazione è tutt’altro che facile, come accade negli ultimi 25 anni a Salerno città dove il centro destra non riesce a scalfire il potere del gruppo che si riconosce attorno al Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Il centro destra, pero’, prova ad evitare gli errori del passato e punta ad arrivare all’appuntamento con le elezioni comunali della prossima primavera unito e con un candidato unico. Il cammino non sembra facile, anche se nella serata di ieri il clima, all’interno della sede provinciale della Lega, pareva abbastanza disteso: nessun nome sul tavolo, anche se qualcuno ha avanzato una autocandidatura alla luce dei dati delle regionali, la volontà di individuare un programma condiviso e soprattutto la scelta di essere in campo con i simboli dei partiti (Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia).

