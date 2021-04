SALERNO. PROVINCIALI 2021 TRA FINE NOVEMBRE ED INIZIO DICEMBRE: L’IDEA DI STRIANESE

Sarà il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, con proprio decreto, a fissare la data per la celebrazione delle elezioni Provinciali 2021, previste per il rinnovo del solo consiglio e non, invece, della carica di Presidente. Una data che, al momento, dipende dalla celebrazione delle elezioni amministrative e dalla conclusione anche dei turni di ballottaggio: è prevedibile che Strianese, che ha anche parlato di questo con alcuni consiglieri provinciali, possa fissare la data per Provinciali 2021 tra la fine di Novembre 2021 e gli inizi del mese di Dicembre.

Share on: WhatsApp