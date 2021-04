SIANO. L’INIZIATIVA DEI GIOVANI DEL TERRITORIO: CORRI E PULISCI L’AMBIENTE

Sono stati numerosi i giovani del Comune di Siano che hanno aderito all’iniziativa PLOGGING, Corri ed Ama l’Ambiente: una manifestazione, nel corso della quale, sono stati abbinati attività sportiva e pulizia di alcune zone collinari della cittadina della Valle dell’Irno. Numerosi i bustoni neri che sono stati riempiti dai giovani di Siano che hanno dato un segnale importante per il rispetto dell’ambiente ma anche per la necessità, soprattutto in questa fase, di mantenere sempre alta l’attenzione sulla necessità di una corretta attività sportiva.

Share on: WhatsApp